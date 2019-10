Come hanno reagito i fan al re-design di Sonic per Sonic The Hedgehog?

Sono passati un po' di mesi dalle polemiche scatenate dalle prime immagini di Sonic The Hedgehog, in cui vedevamo la storica mascotte di Sega rivoluzionata nell'aspetto in un modo che ai fan sembrò proprio non andare giù.

Il Sonic che vedevamo in quelle immagini tentava in maniera maldestra di abbandonare il classico aspetto cartoonesco del personaggio per ambire a qualcosa di vagamente fotorealistico, con un risultato che però appariva quantomeno grottesco.

Il dietrofront della produzione di fronte alla prospettiva di un flop praticamente annunciato ha quindi creato tanta curiosità attorno al risultato del re-design del nostro eroe, che però non è ancora stato mostrato per vie ufficiali nella sua nuova forma. Negli ultimi giorni, però, l'immagine di un cartellone pubblicitario del film sta facendo il giro del web e sembrerebbe confermare ciò che tutti i fan speravano, e cioè che nel film vedremo un Sonic molto più simile a quello che da ormai un trentennio imperversa alla velocità del suono sulle nostre console.

I probabili futuri spettatori del film sembrano aver ben accolto la cosa, stando a quanto si legge sui social: i commenti soddisfatti da parte dei fan stanno arrivando numerosi tramite Twitter, attraverso vari tweet in cui è quasi possibile udire l'immenso sospiro di sollievo collettivo tirato in queste ultime ore, in attesa ovviamente dell'ufficialità del re-design.

Paramount sembra comunque avere le spalle coperte: la stessa Sega, infatti, ha dichiarato di avere piena fiducia nella produzione per quanto riguarda la resa del personaggio.