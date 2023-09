Come e quando vedere Il gatto con gli stivali 2 in tv e in streaming

Dopo il successo al box office, arriva in televisione e in streaming l’attesissimo nuovo capitolo della saga di Shrek di Dreamworks Animation, con protagonista l’impavido felino spadaccino di Antonio Banderas, ovvero Il gatto con gli stivali 2: L'ultimo desiderio.

Il film, candidato come miglior film animato ai BAFTA Awards del 2023 e agli Oscar 2023 come miglior film d’animazione, sarà in prima tv su Sky lunedì 4 settembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW e disponibile on demand.

Per la prima volta dopo più di dieci anni, DreamWorks Animation presenta un nuovo capitolo dalle favole di Shrek in cui l’audace fuorilegge Gatto con gli Stivali scopre che la sua passione per il pericolo e la sua noncuranza per la prudenza prendono il sopravvento. Sebbene abbia perso il conto lungo la strada, il Gatto ha bruciato otto delle sue nove vite. Per riaverle, dovrà intraprendere la più grande impresa di sempre.

Diretto da Joel Crawford e con un cast di doppiatori superstar guidato da Antonio Banderas e arricchito da Salma Hayek Pinault, Olivia Colman, Harvey Guillén, Samson Kayo, Anthony Mendez, Wagner Moura, John Mulaney, Florence Pugh e Ray Winstone, il film è tratto da una storia di Tommy Swerdlow e Tom Wheeler ed è sviluppato da una sceneggiatura a firma di Paul Fisher e Tommy Swerdlow.

