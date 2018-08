Come previsto, Ant-Man and the Wasp sbanca il box-office cinese

Ant-Man and the Wasp è ormai uscito quasi in tutto il mondo. Infatti, nonostante la release statunitense ad inizio luglio, la Walt Disney Pictures ha posticipato l'uscita in molti paesi del mondo a causa dei recenti Mondiali di Calcio.

Da noi in Italia, ad esempio, è arrivato lo scorso 14 agosto ed ora è atterrato anche sul suolo cinese. Gli analisti, nei giorni scorsi, avevano previsto una grossa apertura sul mercato cinese, pronosticando 65 milioni di dollari e superando il week-end di apertura del primo Ant-Man del 2015 (42 milioni).

Alla fine, Ant-Man and the Wasp ha fatto il suo debutto in Cina, superando addirittura le aspettative. Nel primo week-end di programmazione ha incassato ben 68 milioni di dollari! Questo porta l'incasso globale del cinefumetto dei Marvel Studios a circa 544 milioni di dollari nel mondo (211.4 in USA, 332.6 a livello internazionale). La pellicola ha già superato il totale del primo film, che nel 2015 chiuse la sua sua corsa al botteghino con 519.3 milioni di dollari. Ant-Man and the Wasp deve ancora uscire in Giappone (31 agosto) e, con un po' di possibilità, potrebbe arrivare a quota 600 milioni di dollari nel mondo, che non sarebbe male per un film del genere. Vi terremo aggiornati.