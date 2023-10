Come si è preparato John Travolta per il suo ruolo in Pulp Fiction?

Difficile trovare un elemento in Pulp Fiction che non sia iconico: fra questi c'è sicuramente il Vincent Vega di John Travolta, e oggi vogliamo raccontarvi come si è preparato per il ruolo del film di Quentin Tarantino.

Il punto cruciale di alcune parti dell'interpretazione di Vincent Vega era che il sicario di Pulp Fiction faceva uso di eroina, elemento che John Travolta avrebbe dovuto trasporre nel personaggio. Questa cosa l'ha raccontata proprio l'attore: Quentin Tarantino gli aveva fatto incontrare persone che ne avevano fatto uso così che Travolta potesse prendere nota di tutto quello che succedeva quando si utilizzava la sostanza.

A quel punto John Travolta ha chiesto: "Come faccio a ricreare questa sensazione, o almeno una sua idea, senza fare uso di eroina?". Allora il consiglio è stato di ubriacarsi completamente di tequila e rimanere sdraiato in una piscina tiepida. Così, stando alla persona che ne faceva uso, avrebbe avuto un'idea di come ci si sentiva quando si iniziava a fare uso della droga.

John Travolta ridendo ha detto "Questo posso farlo" e ha ordinato diversi shot di tequila facendo stupire persino Tarantino, che non capiva di preciso cosa stesse facendo mentre interpretava Vincent Vega durante gli effetti dell'eroina. Un personaggio che l'attore ha particolarmente amato, visto che John Travolta ha anche improvvisato una battuta in Pulp Fiction.

E voi la sapevate questa sul film di Quentin Tarantino? Vi è piaciuta l'interpretazione di John Travolta? Diteci tutto quello che pensate nei commenti, noi vi lasciamo al significato del titolo di Pulp Fiction.