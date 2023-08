Come ottenere la fiducia di Denzel Washington? Parla il regista di The Equalizer

In una lunga intervista, Antoine Fuqua (regista di The Equalizer) ha raccontato il suo incredibile legame con Denzel Washington, attore ricordato non soltanto per The Equalizer, ma anche Grido di libertà, Hurricane e The Great Debaters.

Innanzitutto, Fuqua ha ricordato il loro soggiorno italiano: "Ero in Italia con Denzel, credo a Roma, quando la folla di un intero isolato gli è venuta incontro, e personalmente non riuscivo a togliermi di mezzo. Sembrava voler dire: 'Ti prego, portami via di qui!'. Con tutte quelle persone e un amore così spiccato, ho pensato che sarebbe stato bello girare un film [di The Equalizer] in Italia". A proposito, di cosa parla The Equalizer 3?

Riguardo la visione artistica del regista, invece, "mi diverto davvero molto, sono una specie di bambino. Ci sono giorni in cui mi dico: 'Caspita, forse in me c'è qualcosa che non va'. Denzel risponde: 'Sei malato'. Un giorno venne del mio ufficio, dove ho appesi al muro cavatappi, pale, quel genere di cose. E lui mi fa: 'Che succede?'. In realtà la penso così: 'Non esiste una lotta leale, non esistono cose del genere. Sono cattivi: ecco perché se lo meritano'".

Infine, ha ripercorso il rapporto sviluppato con Denzel nel corso di cinque film: "Siamo vecchi", ma anche "ambiziosi e motivati come sempre", ci tiene a precisare. "Ricordo che era seduto al tavolo [sul set di Training Day], e gli ho detto: 'Vuoi venire a dare un'occhiata [al monitor]?'. Era la mia prima scena con lui e Ethan [Hawke], perciò me la stavo facendo sotto. E Denzel ha risposto: 'Stai pilotando tu l'aereo. Chiamami quando hai bisogno di me', allora mi sono alzato e ho pensato: 'No, non posso rovinare tutto quanto'. Denzel Washington e Ethan Hawke. Ecco spiegato quanto si fidasse di me".

Conosciamo tutti la carriera illustre dell'attore; in molti, però, non sanno che la scena più famosa di Denzel Washington rischiò di essere perduta.