Come è nata la voce di Gollum? Grazie a... un gatto!

A volte le intuizioni migliori arrivano per caso, quando meno ce lo aspettiamo. Ed è successo proprio così a Andy Serkis mentre stava cercando la voce da dare a Gollum prima di iniziare a interpretarlo ne Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello. Ecco com'è andata.

L'aneddoto l'aveva raccontato proprio Andy Serkis, che in quel periodo stava cercando un modo per trovare la voce giusta da dare al suo Gollum. Quando il suo agente gli aveva detto della possibilità di interpretarlo lui già conosceva il personaggio perché aveva letto i libri di Tolkien, quindi aveva familiarità con la descrizione che lo scrittore britannico aveva dato di Gollum. All'inizio tra l'altro gli avevano detto che si sarebbe trattato solo di un voice over per un personaggio fatto totalmente in digitale.

Andy Serkis allora è tornato a ripassare quello che diceva Tolkien, cioè che Gollum si chiama così anche per come suona la sua voce. Perciò secondo Serkis una parte del suono di questa voce doveva uscire in maniera involontaria dalla gola del personaggio.

E mentre lui stava pensando a questa cosa preparando le idee il suo gatto è entrato in cucina, tossendo una palla di pelo. Andy Serkis allora si è messo a guardarlo mentre il gatto sputacchiava il pelo per terra. E gli è venuta l'illuminazione.

Ha trasformato il "bleah" del gatto nel suono che Gollum fa quando sembra che stia vomitando il proprio nome, dando inizio a una delle voci più iconiche del Cinema, nata proprio da una semplice casualità successa in casa di Andy Serkis.

E voi la sapevate questa? Avete mai pensato a Gollum vedendo un gatto tossire una palla di pelo? Ditecelo nei commenti, ma se volete altre curiosità a tema ecco perché Uma Thurman ha rifiutato un ruolo nel Signore degli Anelli e Sean Bean che aveva paura degli elicotteri sul set del Signore degli Anelli.