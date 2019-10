Come nasce il trucco di Joker? Ne parla chi ha lavorato al film di Todd Phillips

Partendo dai fumetti e arrivando alle trasposizioni sul grande schermo, uno degli aspetti più affascinanti di Joker è sempre stato il suo trucco. Nel film di Todd Phillips, però, ha avuto un ruolo fondamentale anche l'aspetto di Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) prima della trasformazione nell'iconico villain DC.

"Non siamo nel mondo supereroistico" ha detto Nicki Ledermann, responsabile del trucco di Joker che ha recentemente collaborato con Martin Scorsese per The Irishman, in un'intervista con Variety. "Questa storia viene trattata come la vita vera, ed è ciò che rende il progetto così interessante. In Gotham ogni cosa è buia e sporca. Volevamo trasmettere quelle sensazioni ad Arthur e, di conseguenza, a Joker."

Kay Georgiou e Mark Bridges, rispettivamente responsabile delle acconciature e costume designer del film, hanno saputo direttamente da Phillips e Phoenix la loro visione per il look del personaggio: "Sono venuti al tavolo con un modello digitale, ma abbiamo avuto diverse discussioni riguardo ad ogni look piuttosto che vedere un mucchio di riferimenti visivi."

Nello script i capelli di Arthur Fleck erano descritti come "neri", ma secondo la Georgiou sarebbe stato un look troppo dark: "Qualsiasi cosa fai ai capelli nella vita reale, nel film diventa sempre più scuro, perciò abbiamo deciso di tenere i suoi capelli normale ma con una tonalità sfumatura più scura."

Per quanto riguarda il trucco finale di Joker, e l'inevitabile confronto che le versioni precedenti del personaggio viste sul grande schermo, la Ledermann ha spiegato: "Avevamo bisogno di creare un semplice trucco da clown da non paragonare a nessun altro."

"Mentre Arthur prosegue per la sua strada, abbiamo fatto dei piccoli movimenti verso i colori più scuri del suo guardaroba, appena prima che diventasse Joker, per fare eco a ciò che gli accade emotivamente nella storia" ha aggiunto infine Bridges parlando dei vestiti indossati da Arthur Fleck durante il film.

Joker è attualmente disponibile nelle sale italiane, dove ha debuttato al primo posto del botteghino con oltre 1 milione di dollari. Avete già letto la nostra recensione di Joker?