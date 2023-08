Come nasce Spider-Man: Across the Spider-Verse: andiamo dietro le quinte film

Spider-Man: Across the Spider-Verse è stato uno dei successi più importanti del 2023, apprezzato tanto dal pubblico quanto dalla critica e ottenendo un’ottima risposta al box office di tutto il mondo. I creatori del lungometraggio animato hanno diffuso un nuovo video in cui hanno mostrato le nuove tecniche usate durante la lavorazione.

Dopo aver svelato le date di uscita delle versioni digitali di Spider-Man: Across the Spider-Verse, torniamo a parlare del film sull’eroe newyorkese per riportare la notizia del nuovo video dietro le quinte che racconta il lavoro fatto dal team per portare sullo schermo un’opera innovativa dal punto di vista della tecnica e della narrazione.

La clip è stata presentata direttamente dalla Sony con queste parole: “Andate oltre lo schermo con i creatori di Spider-Man: Across the Spider-Verse per vedere come hanno usato i nuovi strumenti per costruire mondi visivamente sorprendenti (e in continua evoluzione) del film. Dall’imitare le pennellate e creare i look distinti dei personaggi, al fare e imparare dagli errori, hanno lavorato in modo collaborativo per dare vita al film di successo”.

Il video, chiamato Beyond The Screen, vede la partecipazione dei registi Justin K. Thompson, Kemp Powers e Joaquim Dos Santos che hanno raccontato al pubblico la loro esperienza a proposito del progetto insieme ai supervisori agli effetti visivi Pav Grochola e Michael Lasker.

Lasciandovi in calce il bellissimo video dietro le quinte, vi rimandiamo alla recensione di Spider-Man: Across the Spider-Verse.