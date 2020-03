Come sarà il MCU fra 40 anni? Un fan immagina Avengers IX partendo da Star Wars

Avengers: Endgame e Star Wars: L'Ascesa di Skywalker l'anno scorso hanno portato a termine le rispettive saghe, incassando un totale di tre miliardi per la Disney.

La grande differenza è che a trionfare fra i due è stato certamente il film dei Marvel Studios, il cui franchise Marvel Cinematic Universe sembra aver superato in termini di popolarità quello della Lucasfilm, almeno stando ai numeri del botteghino (2 miliardi, nonché record assoluto, per il film dei fratelli Russo, "appena" un miliardo per quello di JJ Abrams, che non è riuscito a replicare il successo del suo Il Risveglio della Forza), ma la saga creata da George Lucas come noto è in circolazione da oltre quarant'anni.

Partendo da questo presupposto, un fan del MCU ha provato ad immaginare a che punto sarà la saga di Kevin Feige dopo lo stesso lasso di tempo, con il franchise degli Avengers a quel punto arrivato al nono capitolo proprio com'è stato per Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Potete leggere la trama del film - intitolato Avengers IX: Annihilation - nel post in calce all'articolo.

A questo punto non possiamo che domandarvi: secondo voi come sarà il Marvel Cinematic Universe fra trenta o quarant'anni? Provate ad immaginare degli ipotetici scenari e raccontateceli nella sezione dei commenti.

