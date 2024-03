Come fa Matthew McConaughey a ricordarsi tutte le battute? Ecco il suo metodo

Ogni attore ha il suo metodo per entrare in contatto con la sceneggiatura e ciò che è scritto, soprattutto per quanto riguarda imparare a memoria tutte le battute: ecco quello di un interprete di razza come Matthew McConaughey.

L'attore ribalta quello che può essere il metodo tradizionale, cioè non cercare di ricordare subito tutti i dialoghi. Secondo lui prima bisogna leggere bene la sceneggiatura, rileggerla e cercare di comprenderla. E Matthew McConaughey cerca di farlo dopo una corsa, quando le endorfine sono in circolo, o il sabato in tarda serata, oppure quando sta provando emozioni forti, dalla tristezza alla felicità.

Per Matthew McConaughey quindi non è soprattutto un lavoro meccanico di memorizzazione, ma l'attore cerca di entrare in contatto il più possibile con la sceneggiatura, anche aiutandosi con la propria scrittura. McConaughey infatti scrive molto cercando di dividere pezzo per pezzo lo script, scena per scena, addirittura arrivando ad avere una versione che è magari otto volte più lunga rispetto alla scena originale.

Questo perché lui l'ha riscritta tantissime volte in maniere differenti (anche se ovviamente non dirà nulla di quello che lui ha riscritto, attenendosi solo al materiale originale). Però per lui tutto quello che ha scritto gli dice di più rispetto a ciò che gli è stato dato da leggere, e questo lo aiuta a memorizzare al meglio la sceneggiatura.

E voi siete d'accordo con questo metodo? Diteci la vostra nei commenti, sapevate che Matthew McConaughey aveva fatto il provino per un ruolo clamoroso? E invece ecco un consiglio: se amate Matthew McConaughey con il distintivo dovete vedere questo film.

Diabolik - Chi Sei? - Dvd è uno dei più venduti oggi su