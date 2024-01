Come hanno fatto il make-up del Joker nelle sue prime scene ne Il Cavaliere Oscuro?

Definire iconico il trucco del Joker di Heath Ledger è dire poco, ma come è stato pensato e poi realizzato il suo make-up in una delle prime scene de Il Cavaliere Oscuro? Ve lo raccontiamo oggi grazie alle parole di chi ha lavorato su quel set.

A parlarne è il truccatore John Caglione Jr., che ci aveva già raccontato qual è il rossetto del Joker di Heath Ledger. La scena in questione è quella in cui Joker si presenta come tale alla riunione dei capi della malavita di Gotham.

John Caglione Jr. ha spiegato che hanno voluto dargli un trucco più elegante e sobrio possibile (al netto del personaggio ovviamente) perché il Joker vuole mettersi a lucido dato che sta andando a un incontro importante con gli altri gangster. E infatti questo è il trucco più "pulito" del film, proprio per rendere il personaggio di Heath Ledger come uno che potrebbe davvero sedersi a quel tavolo.

Proprio per controllare continuamente il trucco lo stesso John Caglione Jr. stava seduto con il suo kit nel retro della cucina che si vede alle spalle del Joker, così che Heath Ledger potesse andare da lui dopo ogni take per sincerarsi che tutto fosse a posto.

Questa scena de Il Cavaliere Oscuro ha quindi richiesto circa una decina di ore per essere girata. "Quando tutte le parti in cui appariva Heath erano concluse" ha detto John Caglione Jr. "tutti gli altri attori presenti si sono alzati e gli hanno fatto un applauso".

E voi la sapevate questa?