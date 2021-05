Come sarebbe la Justice League con le star di Avengers? Scoprite il fanta-cast!

Zack Snyder ha recentemente rivelato che Matthias Schoenaerts era la sua seconda scelta per interpretare Batman dopo Ben Affleck, ma come sarebbe stata la Justice League se il regista avesse potuto ingaggiare i volti degli Avengers?

Come potete vedere nell'immagine in calce alla notizia, un fan ha immaginato una versione alternativa della Lega della Giustizia interpretata dai volti principali del Marvel Cinematic Universe: a vestire i panni del Cavaliere Oscuro e Superman troviamo rispettivamente Robert Downey Jr. e Chris Evans, mentre il diadema di Wonder Woman va ovviamente all'attrice di Black Widow Scarlett Johansson, la cui pellicola stand-alone è in arrivo il prossimo luglio. Chris Hemsworth, con il suo fisico statuario, sarebbe un ottimo interprete per Aquaman, con il compianto Chadwick Boseman che potrebbe invece ricoprire il ruolo di Cyborg. Infine Tom Holland, il giovane del team, lascerebbe le vesti di Spider-Man per indossare il costume scarlatto di Flash.

Voi cosa ne pensate? Avete in mente qualche altro attore del MCU che potrebbe dire la sua anche nell'universo cinematografico DC? Come sempre, fateci sapere la vostra nello spazio dedicato ai commenti qui sotto. A proposito dei membri della Justice League, di recente Jason Momoa ha svelato quando inizieranno le riprese di Aquaman 2.