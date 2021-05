Come ha fatto Johnny Depp a diventare attore? Tutto sulla star di Pirati dei Caraibi

Nonostante il suo recente allontanamento da Animali Fantastici 3, Johnny Depp rimane senza dubbio uno degli attori più talentuosi e versatili della Hollywood contemporanea. Quello che forse non sapete, però, è che in realtà da giovane la star dei Pirati dei Caraibi voleva sfondare nel mondo della musica.

All'inizio degli anni '80, dopo aver acquisito una certa notorietà in Florida grazie alla sua prima rock band, i The Kids, Depp si trasferì a Los Angeles con l'obiettivo di ottenere un contratto discografico e iniziare una carriera nell'industria musicale. Il successo però non arrivò mai, ma nel 1984 conobbe una persona che cambiò radicalmente la sua vita, Nicolas Cage, nipote tra l'altro di un ancora attivissimo Francis Ford Coppola.

Riconoscendo il suo potenziale, come raccontato da Cage in una vecchia intervista con il New York Times, quest'ultimo fu il primo ad incoraggiarlo ad intraprendere una carriera nella recitazione, presentandogli il suo agente e convincendolo a partecipare al provino di un film che non solo avrebbe firmato il suo debutto sul grande schermo, ma avrebbe lasciato un segno indelebile nella storia del cinema horror e non solo, ovvero Nightmare - Dal profondo della notte di Wes Craven.

Depp ebbe solo una notte per imparare le battute, ma a quanto pare il suo talento era già sotto gli occhi di tutti, visto che ottenne il ruolo la mattina stessa in cui si presentò all'audizione. Da lì decise poi di studiare recitazione e dedicarsi completamente alla sua carriera a Hollywood, che proseguì qualche anno dopo con la commedia Posizioni promettenti e l'acclamato Platoon di Oliver Stone. Dopo l'ottimo successo ottenuto per il ruolo dell'agente Tom Hanson nella serie 21 Jump Street, poi, l'esplosione definitiva arrivò grazie a Tim Burton, che lo scelse come protagonista di Edward Mani di Forbice in quella che è ancora oggi una delle interpretazioni più intense e iconiche della sua filmografia.