Come iniziare a guardare Batman? Guida per vedere tutti i film con 'coerenza'

Di film su Batman ce ne sono stati tanti, diverse visioni del personaggio, parecchie interpretazioni. Ma esiste un modo "coerente" per vederli tutti o no? Proviamo a definirne uno assieme.

Spesso quando si vuole recuperare una saga ci si chiede in che ordine guardarla, se in maniera cronologica, seguendo l'intreccio, la data di uscita, per registi. Insomma, i metodi sono tanti: e per Batman? L'uomo pipistrello al cinema ha avuto avventure diversissime, sia per quanto riguarda la visione registica sia per gli attori che lo hanno interpretato.

Ecco allora che la proposta cronologica seguendo la data di uscita può essere davvero il metodo più coerente per vedere tutti i film. Perché se per caso non si è mai vista una pellicola su Batman in questa maniera ci si accorge di come sono cambiati i tempi, come è mutato l'approccio al personaggio in base ai momenti in cui è uscito e ai registi che lo hanno diretto, sicuramente influenzati in qualche maniera dal cinema a loro contemporaneo.

Cominciamo allora con il 1966 e il Batman della serie tv con Adam West. Un film figlio della serialità che però ci racconta com'era fare Batman negli anni '60, con toni decisamente più leggeri.

Passiamo poi a Tim Burton e ai suoi due film sull'Uomo Pipistrello: Batman (1989) e Batman - Il ritorno (1992). Una visione estremamente autoriale con Michael Keaton protagonista e i villain iconici di Jack Nicholson, Michelle Pfeiffer e Danny DeVito.

Lato animazione ecco Batman - La maschera del fantasma del 1993. Piccola perla sull'Uomo Pipistrello assolutamente da recuperare.

Tocca poi al dittico molto bistrattato di Joel Schumacher: Batman Forever (1995) e Batman & Robin (1997). Due film molto sopra le righe e vicinissimi a vibe da fumetto camp, con momenti genuinamente trash che in qualche maniera sono comunque rimasti nell'immaginario collettivo.

Arriva poi Christopher Nolan con la sua trilogia che stravolge l'identità di Batman, rendendo tutto più realistico: Batman Begins (2005), Il cavaliere oscuro (2008) e Il cavaliere oscuro - Il ritorno (2012). Tra l'altro, sapevate come mai Christopher Nolan ha scelto di fare Batman Begins?

Ci sarebbe poi la questione Zack Snyder con Batman v Superman del 2016. Il Bruce Wayne di Ben Affleck però non è protagonista da solo del film, e in generale non ha mai avuto un film standalone.

Torniamo all'animazione con LEGO Batman - Il Film, altra perla del 2017 per la regia di Chris McKay.

E infine Matt Reeves con il suo The Batman del 2022, nuova iterazione con Robert Pattinson protagonista che mescola noir e cinecomic alla perfezione.

Ma voi li avete visti tutti i film su Batman? Qual è il vostro preferito? Anzi, in quale ordine li fareste vedere a un novizio? Diteci tutto nei commenti! E recuperatevi anche il nostro articolo sul perché The Batman è la perfetta unione tra noir e cinecomic.