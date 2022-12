Come d'incanto 3, un'attrice della saga Disney non esclude l'arrivo di un nuovo sequel

Dopo un'attesa durata ben 15 anni, i fan di Come d'incanto hanno finalmente potuto vedere il suo sequel, Come per disincanto, uscito direttamente sulla piattaforma Disney Plus alla fine di novembre. Nonostante non sia stato accolto benissimo dalla critica specializzata, a dispetto del primo film, l'arrivo di un nuovo sequel non è da escludere.

Sul suo account ufficiale di Twitter, Yvette Nicole Brown ha trascorso la mattinata rispondendo a vari commenti sul suo ruolo in Come per disincanto. Due diversi fan hanno postato le loro lamentele per il fatto che non abbia avuto una canzone nel film, che lo ricordiamo presenta nuove musiche degli autori originali Alan Menken e Stephen Schwartz. A uno ha risposto "forse nel sequel del sequel" e all'altro ha detto che "io e Jayma avremo il nostro momento quando faranno il prossimo film". A questo punto è lecito chiedersi se un Come d'incanto 3 non sia già in sviluppo alla Disney anche se sembra improbabile.

Finora, la Disney non ha comunicato se ha intenzione di continuare la saga, né nelle sale né in streaming su Disney+. È probabile che la società stia aspettando di valutare i numeri ottenuti sul servizio di streaming dal sequel, che sono sicuramente destinati a lievitare con l'arrivo delle feste natalizie. Sfortunatamente, un potenziale ostacolo per un sequel potrebbe essere l'accoglienza della critica nei confronti di Come per disincanto, che attualmente ha un punteggio molto negativo del 39% su Rotten Tomatoes e una valutazione mista di 50 su Metacritic.

Anche i numeri dello streaming del film finora sono stati contrastanti. Dal suo debutto il 14 novembre, Come per disincanto è rimasto nella Top 5 delle classifiche generali di streaming relative a tutte le piattaforme. Tuttavia, non ha mai raggiunto il primo posto, cosa che invece hanno fatto le precedenti uscite di Disney+. Si tratta comunque di un risultato ragionevolmente forte, ma di un'uscita intermedia che dovrà ottenere il numero di visualizzazioni necessario rimanendo in cima alle tendenze in streaming per un periodo più lungo piuttosto che raccogliere un'enorme quantità di spettatori in un'unica finestra temporale.

Su queste pagine trovate invece la nostra recensione di Come per disincanto, in cui vi spieghiamo perché abbiamo molto apprezzato la pellicola Disney. Speriamo di non dover aspettare altri 15 anni per l'arrivo di un nuovo capitolo della saga.