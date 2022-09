Come d'incanto 2: svelata la data d'uscita su Disney Plus, domani il trailer!

Nelle ultime ore è stata rivelata la data d'uscita di Come d'incanto 2, sequel che proseguirà le vicende di Giselle, Robert e Morgan ben quindici anni dopo il film originale. Ritroveremo i protagonisti Amy Adams e Patrick Dempsey, mentre alla regia stavolta ci sarà Adam Shankman. Il primo trailer ufficiale dovrebbe esordire al Disney Plus Day.

Come d'incanto 2 arriverà direttamente in streaming su Disney+ il 24 novembre 2022, mentre già nella giornata di domani, nel corso dell'evento Disney Plus Day, dovremmo poter vedere il primo trailer ufficiale.

Quindici anni dopo il suo lieto fine, Giselle, Robert e Morgan si trasferiscono in una nuova casa nel sobborgo di Monroeville. La comunità è supervisionata da Malvina Monroe, che ha intenzioni nefaste per la famiglia. Quando sorgono problemi, Giselle desidera che le loro vite siano la favola perfetta. L’incantesimo però le si ritorce contro, con Giselle che si precipita a salvare la sua famiglia e la sua patria del Regno di Andalasia prima che l’orologio scocchi la mezzanotte.

Il cast di Come d’incanto 2 vede, oltre al ritorno di Amy Adams (Giselle), James Marsden (Principe Edward), Patrick Dempsey (Robert Philip) e Idina Menzel (Nancy Tremaine) anche Gabriella Baldacchino che sostituisce l’interprete originale Morgan Philip, Jayma Mays (Malvina Monro), Oscar Nuñez, Yvette Nicole Brown, Kolton Stewart, James Monroe Iglehart, Ann Harada, Naoimh Morgan, Eleanor O’Brien, Sean Duggan, Brigid Leahy, Fiona Browne e Karen Sampford.

Il film è stato ultimato non in tempi rapidissimi, sono state necessarie infatti ampie riprese aggiuntive per Come d'incanto 2, ma tutto si è risolto per il meglio e la pellicola sarà disponibile sulla piattaforma digitale in tempo per il Ringraziamento americano e le festività natalizie. Qualche settimana fa abbiamo anche visto la prima immagine di Amy Adams e Maya Rudolph.