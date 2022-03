Come D'Incanto 2: previste ampie riprese aggiuntive, problemi per il film Disney Plus?

Quando sono passati ormai 15 anni dall'arrivo di Come D'Incanto al cinema, la Disney ha in cantiere l'attesissimo sequel che vedrà il ritorno di Amy Adams nel cast del nuovo capitolo della storia. Come da copione ormai per la maggioranza delle produzioni hollywoodiano, anche nel caso di Come D'Incanto 2 si svolgeranno delle riprese aggiuntive.

Il progetto di un sequel di Come D'Incanto ha avuto uno sviluppo molto lungo e decisamente travagliato e adesso la notizia di queste nuove riprese aggiuntive potrebbe rimandare ancora l'arrivo del sequel che uscirà esclusivamente su Disney+.

The Disinsider riporta che le riprese del film avranno luogo a New York nel mese di aprile dopo che le prime proiezioni di prova hanno ricevuto "reazioni miste". Questo potrebbe significare che ampie porzioni del film potrebbero essere state sostanzialmente rielaborate (portando potenzialmente ad un ritardo nell'uscita) o che stanno semplicemente modificando alcune scene per sbarazzarsi di alcune specifiche lamentele del pubblico.

Patrick Dempsey ha rivelato che tornerà anche lui in Disenchanted (questo il titolo originale del film) per interpretare nuovamente Robert Philip, l'avvocato/vero amore di Giselle, con il quale la ragazza trovava la felicità alla fine del primo film. Con lui torneranno anche James Marsden e Idina Menzel nei rispettivi ruoli. Tornerà anche il personaggio di Morgan anche se non sarà più interpretata da Rachel Covey, dato che non è più così giovane per la parte.

Del cast principale fanno parte anche le new entry Maya Rudolph, Yvette Nicole Brown e Jayma Mays, anche se i loro ruoli sono ancora top secret.

Il primo film venne nominato per tre Oscar nella categoria Miglior canzone per i brani di Alan Menken e Stephen Schwartz "Happy Working Song", "So Close" e "That’s How You Know", e incassò oltre 340 milioni di dollari a livello globale.