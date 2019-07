Come d'incanto 2: la Disney è pronta ad annunciare finalmente il sequel?

Come d'incanto è arrivato nelle sale di tutto il mondo ormai più di dodici anni fa e fin da subito si cominciò a parlare di un sequel, che ad oggi tuttavia non è ancora arrivato. Ma le cose potrebbero essere cambiate e la situazione sbloccata...

Secondo quanto scritto dal capo redattore di TheDisInsider.com, Skyler Shuler, dovrebbero arrivare a breve degli aggiornamenti in merito a Come d'incanto 2 - nell'originale chiamato Disenchanted: "Il sequel a lungo atteso di Come d'incanto potrebbe avere presto via libera. Dovremmo avere qualche aggiornamento a breve". Ovviamente non c'è ancora nulla di ufficiale, ma in passato Shuler si è rivelato spesso una fonte attendibile, specialmente per quanto riguarda le notizie dal mondo Disney, quindi è il caso di prestare attenzione al post.

Nei prossimi giorni quindi la Disney potrebbe finalmente decidere di ufficializzare l'entrata in produzione della pellicola, che andrebbe così ad aggiungersi alla lunga lista di remake in live-action attualmente in fase di sviluppo allo studio, con il trailer di Mulan appena diffuso in streaming e la notizia dell'ingaggio della scenografa di La favorita per il film Cruella con Emma Stone.

Qualche mese fa, un ultimo aggiornamento positivo su Come d'incanto 2 era arrivato dal compositore Alan Menken, già al lavoro sul primo film: "Si, faremo Come d'Incanto 2! Abbiamo già avuto dei meeting a riguardo. Ho cinque film, al momento, che devono ottenere il semaforo verde. Sono tutti lì davanti pronti ad essere realizzati e, prima o poi, tutti otterranno il semaforo verde".

Come d'incanto vedeva come protagonista Amy Adams affiancata, per l'occasione, da Patrick Dempsey. Nel cast figuravano anche Idina Menzel, Timothy Spall, James Marsden e Susan Sarandon. Stando agli update del 2016, Adam Shankman era stato ingaggiato dallo studio per dirigere il sequel ma, al momento, non è chiaro se è ancora coinvolto nel progetto.