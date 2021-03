Come d'Incanto 2: confermati anche James Marsden e Idina Menzel per il sequel Disney

Dopo l'annuncio ufficiale dell'arrivo di Come D'Incanto 2 su Disney+, e la conferma del ritorno sia di Amy Adams che di Patrick Dempsey, abbiamo finalmente nuovi aggiornamenti sul sequel, e riguardano la presenza di James Marsden e Idina Menzel.

L'attore di X-Men e la protagonista di Frozen, interpreti dei precedenti interessi amorosi dei due protagonisti nel primo film, Il Principe Edward e Nancy Tremaine, torneranno infatti per l'atteso secondo capitolo, stando a quanto dichiarato dal compositore Alan Menken durante un recente live stream con JLGB Virtual.

"Il film è in fase di riprese, ed è davvero belllo" ha fatto sapere la Leggenda Disney tra una nota di That's How You Know e l'altra, aggiungendo poi "C'è Amy Adams. C'è Patrick. C'è Idina Menzel. James Marsden... Sono presenti all'appello".

E mentre non ci è ancora dato sapere chi altri potremmo rivedere del cast originale (molto probabilmente possiamo dare per scontata la "non più tanto piccola" Morgan Philip, anche se non è detto che a interpretarla sarà ancora Rachel Covey), né quale sarà esattamente la trama della pellicola, sapere che avremo modo di ritrovare i personaggi principali di Come d'Incanto è già una gran cosa.

Intanto, attendiamo aggiornamenti in merito, e soprattutto, l'annuncio di una possibile data d'uscita su Disney+.