Come d'Incanto 2: nella nuova clip presentata la villain di Maya Rudolph

In attesa dell'uscita di Disenchanted, sequel del piccolo cult come Amy Adams e Patrick Dempsey Come d'Incanto, Disney+ ha pubblicato una nuova clip nel quale ci viene presentato il seguito di questo inaspettato secondo capitolo, interpretato da malvagia (ed particolarmente in parte) Maya Rudolph.

Da questa scena si può tranquillamente dedurre come il film si modelli un pò sulla storia di Biancaneve. La "regina cattiva", infatti, viene mostrata davanti ad uno specchio ma, invece di chiedere chi è la più bella del reame chiede chi conserva più potere. Questo lascia intuire come la storia porterà ad un duello faccia a faccia tra la Giselle di Amy Adams e la villain di Maya Rudolph.

Nonostante la data di uscita di Come d'Incanto 2 sia cambiata, il film dovrebbe arrivare a fine mese sulla piattaforma streaming. La clip, non solo chiarisce le brutte intenzione di Malvina, ma anche come la storia potrebbe rivoltarsi contro la protagonista. Già nella prima pellicola si notava la tendenza di Giselle ad essere una sognatrice sembra con la testa tra le nuove e che cercava di rincorrere il proprio lieto fine e la propria storia felice. L'obiettivo sembrava essere stato raggiunto insieme a Robert.

Il primo film di Come d'Incanto è stato tra i più amati dal grande pubblico all'epoca dell'uscita. Si sono dovuti attendere ben 15 anni per ottenere il sequel che tantissimi fan in giro per il mondo attendevano da tempo. Il film Come d'Incanto 2 ha cambiato titolo durante la promozione per mostrare al meglio la magia del "disincanto". Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!