Come d'incanto 2: nel cast entrano tre nuove attrici, saranno le villain del film Disney

Secondo quanto riportato da Deadline, Maya Rudolph, Yvette Nicole Brown e Jayma Mays si sarebbero unite al cast di Disenchanted, titolo originale per il sequel di Come d'incanto, la pellicola in live-action Disney che vedeva protagonisti Amy Adams e Patrick Dempsey; il suo sequel è in sviluppo da anni ma solo ora si sta concretizzando davvero.

Non sono stati divulgati ulteriori dettagli in merito ai personaggi delle tre new entry, ma stando a quanto circola in rete pare che Rudolph interpreterà il villain principale della pellicola, con Brown e Mays che saranno altrettanto cattive nel film.

È da tanto che si parla di un sequel di Come d'Incanto (Enchanted in lingua originale), la pellicola del 2007 diretta da Kevin Lima e con protagonista Amy Adams, ma solo da poco abbiamo avuto l'ufficialità sulla produzione di un sequel e il ritorno di quest'ultima nei panni di Giselle, e quest'oggi possiamo finalmente dire che non sarà la sola.

Patrick Dempsey ha rivelato che tornerà anche lui in Disenchanted (questo il titolo originale del film) per interpretare nuovamente Robert Philip, l'avvocato/vero amore di Giselle, con il quale la ragazza trovava la felicità alla fine del primo film. Con lui torneranno anche James Marsden e Idina Menzel nei rispettivi ruoli. Tornerà anche il personaggio di Morgan anche se non sarà più interpretata da Rachel Covey, dato che non è più così giovane per la parte.

Il primo episodio della saga venne nominato per tre Oscar nella categoria Miglior canzone per i brani di Alan Menken e Stephen Schwartz "Happy Working Song", "So Close" e "That’s How You Know", e incassò oltre 340 milioni di dollari a livello globale.