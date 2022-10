Come d'incanto 2 cambia titolo, si chiamerà Come per Disincanto: ecco il nuovo trailer

È disponibile il trailer della nuovissima commedia musicale live action Come per disincanto e vissero infelici e scontenti, l’atteso sequel di Come d Incanto che riunisce i membri del cast originale Amy Adams e Patrick Dempsey.

Sono passati 15 anni dal matrimonio di Giselle e Robert (Amy Adams e Patrick Dempsey), ma Giselle è ormai disillusa dalla vita in città, così i due decidono di trasferirsi con la loro famiglia in crescita nella tranquilla comunità suburbana di Monroeville alla ricerca di una vita da favola. Sfortunatamente questa soluzione non è così semplice come Giselle aveva sperato. La periferia ha delle regole completamente nuove e un’ape regina locale, Malvina Monroe (Maya Rudolph), che fa sentire Giselle più fuori posto che mai. Frustrata dal fatto che il suo “e vissero per sempre felici e contenti” non sia stato così facile da raggiungere, si rivolge alla magia di Andalasia per chiedere aiuto, trasformando accidentalmente l’intera città in una fiaba e mettendo a rischio la felicità futura della sua famiglia. Ora Giselle deve affrontare una corsa contro il tempo per annullare l’incantesimo e scoprire cosa significhi davvero “e vissero felici e contenti” per lei e la sua famiglia.

Diretto da Adam Shankman, da una sceneggiatura di Brigitte Hales e un soggetto di J. David Stem & David N. Weiss e Richard LaGravenese, Come per disincanto e vissero infelici e scontenti include nel cast anche Maya Rudolph, Yvette Nicole Brown, Jayma Mays, Gabriella Baldacchino, Idina Menzel e James Marsden. La colonna sonora comprende anche le musiche del compositore otto volte vincitore del premio Oscar Alan Menken e testi del paroliere tre volte vincitore dell’Oscar Stephen Schwartz, il cui lavoro per Come d’incanto ha ottenuto tre candidature agli Academy Award.

Come per disincanto e vissero infelici e scontenti sarà disponibile in streaming in esclusiva su Disney+ a partire dal 24 novembre 2022. Quali sono le vostre aspettative? Siete fan del capitolo originale? Ditecelo nei commenti.