Come d'Incanto 2, Amy Adams e Maya Rudolph nella prima foto del sequel!

Disney+ ha pubblicato la prima immagine di Come d'Incanto 2 (Disenchanted), diversi mesi in anticipo rispetto alla data d'uscita. Destinato alla pubblicazione in autunno, il film è il sequel di Come d'Incanto, uscito nelle sale nel 2007 con Amy Adams protagonista. E proprio Adams compare nella foto con Maya Rudolph.

Il primo film raccontava la storia di una principessa animata che s'innamora di un uomo qualunque nel mondo reale. Amy Adams ritorna nei panni di Giselle, la principessa che nel primo film s'invaghiva di un uomo, interpretato da Patrick Dempsey. Come d'Incanto 2 è stato confermato a fine 2020.



Nell'immagine del nuovo film la si vede in compagnia di Maya Rudolph nei panni dell'antagonista Malvina Monroe.

Secondo quanto emerso nelle precedenti settimane, Come d'Incanto 2 sarà ambientato circa dieci anni dopo gli eventi del primo film. Giselle, Robert (Dempsey) e Morgan (Gabriella Baldacchino) si sono trasferiti nel sobborgo di Monroeville, gestito dalla nefasta Malvina Monroe. Quando Giselle desidera che la famiglia abbia la vita da 'favola perfetta' l'incantesimo non funziona e complica le cose: ora Giselle deve salvare sia la sua famiglia che la sua terra natale del regno di Andalasia prima che sia troppo tardi.



Adam Shankman dirige Come d'Incanto 2 da una sceneggiatura di Brigitte Hales, Richard LaGravenese, Scott Neustadter e Michael H. Weber. Barry Sonnenfeld è il co-produttore.



A marzo ha fatto scalpore la notizia che sarebbero servite riprese aggiuntive di Come d'Incanto 2 prima di terminare la produzione del film.