Come d'Incanto 2, Amy Adams: 'Ci saranno molte più canzoni e balli'

I protagonisti di Come d'Incanto stanno per tornare con molte più canzoni e numeri di ballo... Parola di Amy Adams. Vediamo cos'ha raccontato l'attrice sul sequel di Disney+.

Ospite del Tonight Show starring Jimmy Fallon, l'interprete di Giselle in Come d'Incanto Amy Adams ha fornito qualche anticipazione sull'atteso sequel del film Disney del 2007, diretto questa volta da Adam Shankman.

"Abbiamo girato in Irlanda. Ci sono davvero tutti. E abbiamo avuto anche delle grandi aggiunte al cast, come Maya Rudolph, che interpreta la villain del film. Ci siamo divertiti davvero tanto insieme" ha spiegato l'attrice, facendo riferimento al ritorno in Come d'Incanto 2 di Patrick Dempsey, James Marsden e Idina Menzel e al casting di Jayma Mays, Yvette Nicole Brown e, per l'appunto, Maya Rudolph.

"Ci saranno molte più canzoni e molti più balli, il che ti rende molto più umile. L'ultima volta che ho ballato così tanto come devo fare per questo film, non avevo passato la soglia dei trent'anni. E adesso non ho più trent'anni" ha poi aggiunto, rivelando che "Passati i quaranta è tutto diverso. In cuor mio credo di avere ancora l'aspetto di una ventenne quando ballo, ma poi mi riguardo dopo aver finito di girare e penso 'Whoa, non è affatto la stessa cosa".

Come d'Incanto 2 sarà un'esclusiva Disney+ e arriverà nel 2022 sulla piattaforma streaming.