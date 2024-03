Dove e come guardare Oppenheimer e gli altri film vincitori agli Oscar 2024

Gli Academy Awards rappresentano un’occasione ghiotta per fare incetta di opere cinematografiche di qualità, stimolando il pubblico ad andare in sala o, quando possibile, a recuperare in streaming i film più premiati. In questo articolo vi indichiamo dove e quando vedere i film che si sono maggiormente distinti nella cerimonia di quest’anno.

Oppenheimer è il trionfatore numero uno degli Oscar 2024: se desiderate recuperare il film diretto da Christopher Nolan, sappiate che arriverà su Sky Cinema e su Now il 29 aprile 2024, data fissata anche per l’esordio di Barbie sugli stessi canali. Se non potete aspettare fino ad allora, è possibile acquistare entrambi i titoli già da adesso sulle principali piattaforme streaming.

Per quanto riguarda le due opere premiate per la migliore sceneggiatura, abbiamo già modo di gustarcele sul piccolo schermo. American Fiction è attualmente disponibile su Prime Video per tutti gli abbonati, mentre Anatomia di una Caduta è noleggiabile su numerose piattaforme (Sky, Prime Video, Apple TV+, Rakuten e Infinity+). Il film scritto e diretto da Justine Triet sarà inoltre compreso nell’abbonamento MUBI dal prossimo 22 marzo.

Altra opera disponibile in streaming è il vincitore nella categoria miglior cortometraggio live-action: La meravigliosa storia di Henry Sugar, tratto dall’omonimo racconto di Roald Dahl e firmato da Wes Anderson, è su Netflix.

Povere Creature! arriverà presto su Disney+: ad ogni modo, il film diretto da Yorgos Lanthimos è uscito al cinema da meno di un mese, per cui è ancora presente in sala. Concludiamo, per l'appunto, proprio con i due film che attualmente è possibile soltanto vedere al cinema: The Holdovers – Lezioni di Vita e La Zona d’Interesse. Mentre sappiamo già che presto o tardi il primo dovrebbe arrivare su Prime Video, sul secondo non ci sono ancora notizie su una futura distribuzione in piattaforma. Il capolavoro di Jonathan Glazer è uscito al cinema soltanto il 22 febbraio 2024.