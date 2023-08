Come è stato girato Oppenheimer? Le riprese del film spiegate bene

Christopher Nolan per Oppenheimer ha davvero pensato le cose in grande, girando un film che rispettasse in tutto e per tutto la sua idea di Cinema. Ma esattamente come ha girato questo film? Proviamo a spiegarvelo noi.

Partiamo con il dire che Christopher Nolan ha girato Oppenheimer in diversi formati, anche se è stato pensato per essere proiettato in IMAX 70mm a scorrimento orizzontale. In questo caso la pellicola ha quindici perforazioni in orizzontale da destra verso sinistra sul lato più lungo. Questo significa un formato gigante e una qualità eccelsa, probabilmente la migliore possibile. Che è poi la qualità del film, come vi raccontavamo nella nostra recensione di Oppenheimer.

Visto che però sono poche le sale a poter proiettare film così, Nolan ha rilasciato Oppenheimer in altri formati, tra cui il 70mm standard e il 35mm. Una diversificazione per mantenere intatta la magia della pellicola ma che non raggiunge l'idea di Nolan, purtroppo inattualizzabile per via dei pochi cinema al mondo capaci di proiettare l'IMAX in 70mm.

Ecco quini il perché dell'utilizzo di diverse pellicole Kodak per Oppenheimer, che è stato girato con negativi IMAX 65mm (i positivi diventano poi 70) e due tipi di macchine da presa, quelle a scorrimento verticale e quelle a scorrimento orizzontale.

Cambia quindi l'aspect ratio da una pellicola all'altra: 1:43,1 quando si usano le macchine da presa IMAX e 2:20,1 con quelle tradizionali.

Insomma un lavoro davvero mastodontico per far sì che Oppenheimer potesse arrivare in sala nel miglior modo possibile. Ma voi siete riusciti a vederlo in pellicola o nel formato digitale? Diteci la vostra e intanto vi abbiamo anche raccontato quali Oscar dovrebbe vincere Oppenheimer.