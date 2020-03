Come gestirà Disney le conseguenze dei ritardi in sala dovuti all'emergenza Coronavirus?

Gli stop alle riprese e i rinvii delle uscite delle pellicole in sala sono tra i più grandi problemi che i vari Studios dovranno affrontare una volta rientrata l'emergenza Coronavirus. Al momento, i dilemmi più pressanti riguardano però l'ultimo dei due... Ma come si comporterà Disney in tal proposito?

Mentre l'ultimo film con Daniel Craig come 007 No Time To Die e il nono capitolo di Fast and Furious F9 hanno già trovato una nuova collocazione nel calendario delle uscite in sala 2020/21, i titoli più caldi dell'attuale stagione cinematografica Disney potrebbero avere maggiori difficoltà.

Per ora i grandi titoli della Casa di Topolino a essere stati rimandati a data da destinarsi sono il live-action di Mulan, il film targato Marvel Studios, Black Widow, e l'eredità Fox New Mutants. E, come osserva anche il report di Variety, questo potrebbe portare la compagnia a dover effettuare delle scelte controproducenti.

"Ma anche Disney ha i suoi dilemmi. Il calendario degli Studios non presenta nulla fino al Memorial Day, e ha attualmente tre grossi titoli - Mulan, Black Widow e New Mutants - senza una data d'uscita stabilita. Se dovesse rimandare uno dei tre a questa estate, potrebbe portar via degli spettatori ad altri suoi prodotti: il film Pixar Soul che uscirà a giugno, o Jungle Cruise con The Rock e Emily Blunt, in uscita a luglio, entrambi progetti su cui la compagnia ha investito abbondantemente. A questo punto, non c'è nessuna garanzia che i cinema possano riaprire in tempo per il debutto di questi film".

Non solo, quindi, si dovrà ora fare attenzione a trovare nuove date propizie per garantire una maggiore affluenza in base al periodo o ai titoli della concorrenza, ma anche in base ai film prodotti dalla compagnia stessa. E se andiamo ad aggiungervi anche il gioco d'incastri che richiede solitamente il MCU per garantire una certa continuity tra le sue storie, tra i ritardi di distribuzione e quelli di produzione (che per ora non possiamo ancora quantificare perché non sappiamo per quanto si protrarranno) è certo che Disney si trova di fronte una proverbiale "bella gatta da pelare".