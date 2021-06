Come un gatto in tangenziale, il sequel arriva al cinema: ecco la data di uscita

Lo scorso settembre erano partite le riprese di Come un gatto in tangenziale 2, sequel della fortunata commedia con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Il nuovo film, prodotto da Wildside e Vision Distribution in collaborazione con Sky e Amazon Prime Video, si intitola Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto e sarà presto in sala.

Uscirà infatti al cinema il prossimo 26 agosto, in un periodo storicamente riservato alle uscite dei grandi blockbuster hollywoodiani, e nelle speranze dei produttori sarà il film italiano che segnerà l'inizio della ripresa dell'industria cinematografica dopo la pandemia e la chiusura delle sale.

"Tante cose sono più importanti di un film, anche se in certi momenti poche cose possono diventare importanti quanto un film" ha commentato il regista Riccardo Milani. "Gatto torna al cinema e io sono felice quanto lui e quanto il suo pubblico che lo aspettava."

"La distribuzione del film, nei nostri obiettivi, rappresenta il grande evento cinematografico che decreterà il ritorno in sala del grande pubblico e la vera ripartenza del mercato" ha aggiunto Massimiliano Orfei, amministratore delegato di Vision Distribution.

La sceneggiatura di Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto è scritta da Furio Andreotti, Giulia Calenda, Paola Cortellesi e Riccardo Milani. La fotografia è di Saverio Guarna, la scenografia di Maurizia Narducci, i costumi di Alberto Moretti, il montaggio di Patrizia Ceresani e Francesco Renda. Tornano nel cast anche Sonia Bergamasco e Claudio Amendola, insieme alle new entry Luca Argentero e Sarah Felberbaum.

Per altri approfondimenti, e per chi volesse rinfrescarsi la memoria, rimandiamo al trailer di Come un gatto in tangenziale.