Come un gatto in tangenziale 2: partite le riprese del sequel con Paola Cortellesi

Sono ufficialmente iniziate le riprese di Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto, secondo capitolo della commedia campione d’incassi e Biglietto d’Oro 2018 diretta da Riccardo Milani, con protagonisti Paola Cortellesi e Antonio Albanese. La data d'uscita nelle sale è stata fissata per la stagione natalizia di quest'anno.

Il sequel è prodotto da Mario Gianani con Lorenzo Gangarossa per Wildside, parte del gruppo Fremantle, e Vision Distribution, in collaborazione con SKY CINEMA. Nel cast, accanto a Cortellesi e Albanese, torneranno anche Sonia Bergamasco e Claudio Amendola. Le new entry del film saranno invece Luca Argentero e Sarah Felberbaum. Argentero aveva già condiviso lo schermo con la Cortellesi nella commedia Un boss in salotto.

Le riprese della pellicola si svolgeranno per le prossime otto settimane a Roma. La data d'uscita ufficiale di Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto è attualmente fissata al 16 dicembre 2020.

Nel film originale seguivamo la storia di Giovanni e Monica, il primo ricco intellettuale e profeta dell'integrazione sociale mentre la seconda ex-cassiera. Giovanni appartiene all'alta società e vive al centro di Roma, ma Monica è una donna di periferia che ha a che fare tutti i giorni con l'integrazione profetizzata dall'intellettuale. Quando i loro figli adolescenti si innamoreranno, i due avranno un solo obiettivo in comunque: farli lasciare e tornare quanto prima alle proprie esistenze.

Paola Cortellesi è da un paio di giorni su Sky Atlantic per il debutto della serie televisiva Petra di cui è protagonista; con lei nel cast anche Andrea Pennacchi. La serie è ispirata al personaggio di Petra Delicado, creato dalla scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Petra.

Sempre in questo 2020 abbiamo già potuto apprezzare la Cortellesi nel film Figli, al fianco di Valerio Mastandrea.