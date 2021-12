Come un gatto in tangenziale 2: come vedere su Sky la commedia con Paola Cortellesi

Dopo il grande successo ottenuto al cinema, Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto si prepara al debutto su Sky Cinema in una data che farà felici i fan di Paola Cortellesi.

Il film debutterà per Sky il giorno di Natale su Sky Cinema Uno alle 21.15, e sarà disponibile anche in streaming su NOW e on demand: si tratta del secondo capitolo della commedia campione d’incassi, già premiata con il Biglietto d’oro nel 2018 (guardate il trailer di Come un gatto in tangenziale) e ora nuovamente vincitrice del Biglietto d’oro 2021 come film italiano tra più visti della stagione cinematografica 2020-2021, premio assegnato dall’ANEC nell’ambito della 44 edizione delle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento.

Come un gatto in tangenziale 2 è diretto da Riccardo Milani e scritto dagli sceneggiatori Furio Andreotti e Giulia Calenda. Nel cast, oltre a Paola Cortellesi, anche Antonio Albanese, Sarah Felberbaum, Claudio Amendola, Sonia Bergamasco e Luca Argentero: la storia è ambientata tre anni dopo il film originale, e mentre Alessio e Agnese si rincontrano in un pub di Londra, a Roma Monica finisce in carcere per colpa delle gemelle che nascondevano merce rubata nei fusti dell’olio di “Pizza e Samosa”, e chiama Giovanni (Antonio Albanese) in cerca di aiuto. Il nostro “pensatore”, ora legato alla giovane e rampante Camilla (Sarah Felberbaum), è impegnato in un progetto di recupero di uno spazio in periferia. Per far uscire Monica di prigione, Giovanni riesce a far commutare la detenzione con un lavoro nella parrocchia di San Basilio guidata da Don Davide (Luca Argentero), tanto bello quanto pio. È così che le vite di Monica e Giovanni si intrecciano nuovamente ma questa volta, pur con le solite differenze del caso e i mille guai in cui si cacceranno, tra i due sembra nascere una vera storia d’amore.

Per ulteriori approfondimenti guardare il trailer di Come un gatto in tangenziale 2.