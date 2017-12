Come un gatto in tangenziale: Paola Cortellesi e Antonio Albanese nel trailer ufficiale

È oggi grazie allache possiamo mostrarvi il primo trailer ufficiale di Come un gatto in tangenziale, nuova divertente commedia diretta daMamma o papà?) che riunirà sul grande schermo la coppia comica

La storia del film racconterà di Giovanni e Monica, il primo ricco intellettuale e profeta dell'integrazione sociale mentre la seconda ex-cassiera. Giovanni appartiene all'alta società e vive al centro di Roma, ma Monica è una donna di periferia che ha a che fare tutti i giorni con l'integrazione profetizzata dall'intellettuale. Quando i loro figli adolescenti si innamoreranno, i due avranno un solo obiettivo in comunque: farli lasciare e tornare quanto prima alle proprie esistenze.



Come un gatto in tangenziale vedrà nel cast anche Claudio Amendola, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 28 dicembre, nel vivo delle feste natalizie. La concorrenza sarà spietata, ma gli amanti della commedia leggera e senza pretese gli regaleranno certamente una chance.