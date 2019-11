Come in Galaga nel nuovo, stratosferico poster di Star Wars: L'ascesa di Skywalker

Giornata ricchissima di novità a tema Star Wars, questa di oggi, perché dopo le nuove immagini ufficiali de L'ascesa di Skywalker e le tre cover da collezione di Entertainment Weekly, ecco adesso che la Dolby Digital ha pubblicato un nuovo, stratosferico poster ufficiale che cita anche un classico della storia dei videogame.

Lo fa con estrema precisione e con una certa affinità, a dire il vero, scegliendo un'immagine potente e riconoscibile. Nel poster vediamo infatti l'X-Wing di Poe Dameron (Oscar Isaac) affrontare in solitaria nel bel mezzo dello spazio aperto una miriade di incrociatori del Primo Ordine, il tutto posizionato alla perfezione per richiamare alla mente e omaggiare il mitico Galaga, videogioco arcade del 1981 targato Namco e tra i classici più preziosi e amati del settore.



Oltre al materiale già citato in apertura, è uscito anche un nuovo teaser trailer di Star Wars: L'ascesa di Skywalker che ha mostrato diverse sequenze inedite davvero entusiasmanti, nonostante poi - a quanto pare - ogni filmato mostrato finora, se messo insieme, "scalfisce appena la superficie degli interi eventi del film", almeno stando alle parole del regista J.J. Abrams.



Vi ricordiamo che Star Wars: L'ascesa di Skywalker è atteso nelle sale italiane il prossimo 18 dicembre 2019.