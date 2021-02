Come funziona il viaggio nel tempo ne L'esercito delle 12 scimmie? I segreti del film

Uscito al cinema nel 1995, L'esercito delle 12 scimmie è il settimo lungometraggio di Terry Gilliam e la sua terza esperienza con il genere fantascientifico dopo I Banditi del Tempo e Brazil, nonché un vero e proprio cult degli anni '90.

Il film vede Bruce Willis nei panni di James Cole, un detenuto che viene inviato nel passato per indagare su un misterioso virus che ha sterminato il 99% della popolazione mondiale. Siamo infatti nel 20305, a Philadelphia, e un gruppo di scienziati ha sviluppato delle importanti tecnologie che potrebbero permettere di creare un vaccino che possa permettere ai pochi uomini rimasti, che ora vivono nei sotterranei della grandi metropoli, di tornare finalmente in superficie.



Uno degli elementi più interessanti della pellicola sta proprio nel concetto di viaggio nel tempo, ispirato principalmente al principio di autoconsistenza di Novikov e alle teorie della predestinazione e dell'eterno ritorno. In sostanza nel mondo de L'esercito delle 12 scimmie non è in alcun modo possibile cambiare gli eventi del passato, che possono essere solamente rivissuti come "osservatori" (pur agendo all'interno di essi), e dunque non è possibile modificare anche il presente. Quello che è accaduto è accaduto, e Cole non può altro che andare alla ricerca di informazioni.



Per altri approfondimenti vi lasciamo all'Everycult su L'esercito delle 12 scimmie e allo speciale su come Terry Gilliam ha predetto il nostro futuro.