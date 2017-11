Come From Away: un film al cinema tratto dal celebre musical di Broadway

ha annunciato che produrrà e finanzierà l'adattamento cinematografico del pluripremiato e acclamato musical di Broadway autori del libro, della musica e dei testi, lavoreranno anche alla sceneggiatura per il cinema. Il musical è andato in scena in numerose città del Nordamerica.

Come From Away racconta la straordinaria storia vera di 7000 viaggiatori alla deriva e della piccola cittadina di Terranova che li ha accolti. Scontri e tensioni fra culture differenti si trasformarono in fiducia, la musica si librò nella notte e la gratitudine crebbe in amicizie durature. L'11 settembre il mondo si è fermato. Il 12 settembre le loro storie ci hanno commosso.

"Irene, David e Christopher hanno creato un'esperienza che celebra il trionfo della solidarietà e della compassione del genere umano di fronte alle avversità. Un'esperienza altrettanto mozzafiato, stimolante e catartica. Siamo orgogliosi di creare un adattamento cinematografico da condividere con il pubblico di tutto il mondo" ha affermato Gordon.

"Quando abbiamo scritto Come From Away volevamo onorare ciò che accadde a Gander nei giorni successivi all'11 settembre e la nostra più grande speranza era che un giorno il nostro musical sarebbe stato eseguito nelle scuole per condividere questa straordinaria storia vera" hanno dichiarato i creatori Irene Sankoff e David Hein. "L'anno scorso è sembrato un sogno incredibile, con lo spettacolo che viaggiava attraverso il Nordamerica (inclusa una sosta a Gander) e continuava ad incantare il pubblico di Broadway. Un adattamento cinematografico ci dà la possibilità di condividere questa celebrazione del meglio dell'umanità con il pubblico di tutto il mondo. Siamo felicemente sopraffatti dal fatto che la gente voglia vedere storie di persone che si prendono cura degli altri con incredibile generosità e compassione."