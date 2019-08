Ecco come i fratelli Russo sono stati chiamati per Infinity War e Endgame

Nei giorni scorsi su Reddit la pagina dedicata ai Marvel Studios e alle discussioni sul MCU ha ospitato un AMA (Ask Me Anything) con protagonisti Joe e Anthony Russo. I fan hanno potuto così fare delle domande ai registi di Avengers: Endgame e del precedente Infinity War.

L'utente craff950 ha voluto sapere in che modo i due registi siano stati scelti per dirigere gli ultimi due capitoli della saga dei Vendicatori.

"Kevin Feige e il copresidente dei Marvel Studios, Louis D'Esposito, ci hanno chiesto di passare nei loro uffici mentre eravamo al lavoro per Captain America: Civil War" è iniziata così la risposta dei fratelli Russo. "La conversazione, in breve, è stata: Indovinate un po'. Vogliamo realizzare i due film più grandi mai realizzati e vogliamo girarli uno dietro l'altro. E vogliamo che voi due li dirigiate. La nostra risposta è stata: C***o, sì!"

Breve e concisa, non c'è che dire. Se Kevin Feige aveva già le idee piuttosto chiare, i due fratelli non hanno dovuto pensarci più di tanto per accettare la proposta.

Durante l'AMA, i due registi hanno parlato anche del giorno più difficile sul set di Endgame, hanno rivelato di essere al lavoro, "silenziosamente e segretamente", a un altro franchise, e hanno commentato il ritorno di Captain America nel film.

Avengers: Endgame sarà disponibile in home video in Italia dal 14 agosto in digitale e dal 4 settembre in formato fisico.