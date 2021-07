Come finisce Terminator 2? Ricordiamo il film di Schwarzenegger a 30 anni dall'uscita

Terminator 2: Il giorno del giudizio di James Cameron usciva i primi giorni di luglio del 1991, e trent'anni dopo vogliamo ricordarlo insieme a voi rivivendo le famose scene finali con Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton.

La trama del film segue ancora una volta Sarah Connor, questa volta insieme al figlio John (Edward Furlong, al suo esordio), mentre vengono inseguiti da un nuovo Terminator più avanzato, il T-1000 (interpretato da Robert Patrick), inviato indietro nel tempo per uccidere John e impedirgli di diventare il futuro leader della resistenza umana: ribaltando la situazione del film precedente, però, questa volta i due vengono aiutati da un secondo Terminator (Arnold Schwarzenegger), identico a quello inviato nel 1984 per uccidere Sarah.

Nelle battute finali del film, i tre protagonisti vengono inseguiti dal T-1000 durante quella che è stata salutata come una delle scene action più riuscite della storia del cinema hollywoodiano: il robot assassino riesce a ferire Sarah, ma arrivati all'interno di una fonderia il T-800 si scontra col T-1000, e il personaggio di Schwarzenegger riesce a far cadere l'avversario in una vasca di acciaio fuso, dove viene sciolto e muore definitivamente. A quel punto, però, il T-800, incapace di auto-terminarsi, si fa calare nella vasca perché ogni campione di tecnologia cibernetica e informatica deve essere distrutto al fine di evitare gli eventi apocalittici che sarebbero accaduti nel 1997.

All'esordio nei cinema, Terminator 2 stabilì il record d'incasso con $52 milioni di dollari durante il suo weekend di apertura; inoltre divenne il maggior incasso dell'anno (1991) battendo Robin Hood - Principe dei ladri, nonché il terzo maggior incasso di sempre dietro Guerre stellari ed E.T. l'extra-terrestre.

