Come finisce Spider-Man: Un Nuovo Universo? Ricordiamo il film premio Oscar

In questi giorni in cui non si parla d'altro che di Spider-Man: No Way Home i fan non dimenticano l'altro Uomo Ragno che in questi anni ci ha fatto sognare: stiamo parlando del Miles Morales visto in Spider-Man: Un Nuovo Universo, il film che nel 2019 convinse pubblico e critica al punto da portare a casa l'Oscar per il Miglior film d'animazione.

Mentre il primo trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse, prima parte del sequel annunciato durante la giornata di ieri da Sony, fa impazzire i fan e ci proietta verso un multiverso che potrebbe anche finire per collidere con quello del Marvel Cinematic Universe, dunque, può sicuramente tornare utile un veloce recap del finale del precedente capitolo.

La trama di Spider-Man: Un Nuovo Universo è nota: Kingpin progetta un acceleratore di particelle che permetta di spostarsi attraverso le varie dimensioni, uccidendo il Peter Parker del suo universo e causando un vero e proprio disastro, con gli Spider-Man dei vari universi finiti in quello in cui Miles Morales viene morso dal famoso ragno radioattivo.

Nel tentativo di ristabilire l'ordine delle cose e rispedire Spider-Gwen e soci nei loro universi di appartenenza, dunque, il nostro Miles dovrà affrontare un percorso di crescita come persona e come eroe, imparando a gestire i propri poteri e ad assumersi le proprie responsabilità, fronteggiando nemici come la dottoressa Octavius, Lizard e lo stesso Kingpin, ma anche riuscendo finalmente a fronteggiare suo padre.

Obbiettivi raggiunti durante il finale del film: dopo aver trovato grazie alle parole di suo padre il coraggio necessario per unirsi agli altri Spider-Man nell'impresa, Miles riesce ad evitare il sacrificio di Peter B. Parker (che tornerà nel suo universo riappacificandosi con la sua Mary Jane), ad assicurare Kingpin alla giustizia e a far tornare a casa i suoi colleghi supereroi.

E voi, avete già visto Spider-Man: Un Nuovo Universo? In caso contrario il nostro consiglio è di recuperarlo al più presto: Spider-Man: Across the Spider-Verse sta arrivando e siamo sicuri che non deluderà le nostre aspettative!