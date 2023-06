Come finisce Spider-Man: Across the Spider-Verse? Verso Beyond the Spider-Verse

Spider-Man: Across the Spider-Verse è al cinema già da qualche giorno, quindi possiamo iniziare a parlare insieme del finale del nuovo film della saga di Miles Morales prodotta da Sony Pictures.

Chiaramente l'articolo contiene pesanti spoiler sul finale di Spider-Man: Across the Spider-Verse, quindi se ancora non avete visto il film vi invitiamo a procedere nella lettura con estrema cautela. Se invece siete appena usciti dalla sala e volete rivivere i momenti conclusivi del film oppure se appartenete al team degli irriducibili curiosi, ecco quello che dovete sapere sul tanto discusso cliffhanger di Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Il nuovo film della saga di Miles Morales, a differenza del 'metodo' utilizzato da Il signore degli anelli: Le due torri e Avengers: Infinity War, che pur da 'secondi capitoli' raccontavano una storia a sé stante con un inizio, uno svolgimento e una fine, ha optato per il 'metodo' L'impero colpisce ancora, riproposto recentemente anche dalle parti di Fast & Furious 10 o anche da quelle di I tre moschettieri - D'Artagnan: detta in maniera brutale, sostanzialmente, Spider-Man: Across the Spider-Verse non ha un finale né una risoluzione e appare in tutto e per tutto come un'introduzione a ciò che avverrà nel terzo episodio, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, che uscirà il 29 marzo 2024. Una scelta che potrebbe non accontentare tutti, ma che comunque era già stata anticipata dai creatori in fase promozionale (e del resto inizialmente i due film erano intitolati Spider-Man: Across the Spider-Verse Parte 1 e Parte 2).

Ma in che punto si interrompe la storia? Non in uno molto comodo per il protagonista: alla fine di Across the Spider-Verse, infatti, Miles Morale rimane intrappolato nell'universo 42, la realtà alternativa dalla quale proviene il ragno geneticamente modificato che gli ha donato i poteri. Nel corso del film si viene a sapere che il ragno 42 che ha morso Miles nel suo universo veniva per errore da un'altra realtà parallela, realtà parallela che di conseguenza non ha mai avuto il suo Spider-Man a proteggerla. Per questo motivo, questo universo alternativo in cui Miles è rimasto intrappolato è dominato dai super-cattivi, con un misterioso team di Sinistri Sei capitanati nientemeno che da Miles Morales, divenuto a sua volta Prowler in questa realtà (nella quale il padre di Miles è morto e suo zio Aaron è vivo).

Inoltre, il finale di Across the Spider-Verse lascia anche tante altre trame in sospeso: ad esempio, Gwen ha riunito gli Spider-Men di Spider-Man: Un nuovo universo (Peter B. Parker, Spider-Noir e tutti gli altri) per rintracciare Miles e andare ad aiutarlo, mentre la Spider-Society guidata da Spider-Man 2099 sta ancora dando la caccia al pericolosissimo nuovo villain Macchia, che rischia di destabilizzare l'intero Multiverso. Come se non bastasse, il villain latitante vuole colpire al cuore Miles Morales, e il suo obiettivo è quello di uccidere i suoi genitori, la madre Rio e il padre Jefferson.

Insomma, la carne al fuoco è tantissima in vista del capitolo finale...senza contare che Sony ha annunciato il film live-action di Spider-Man con Miles Morales: sarà collegato in qualche modo alla saga animata oppure sarà un reboot? Solo il tempo ce lo dirà.