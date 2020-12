Come finisce la saga di Terminator? Guida al franchise con Schwarzenegger

Come finisce la saga di Terminator? Bella domanda, soprattutto guardando al pastrocchio della continuity generato da sequel o reboot vari, il che significa che in realtà c'è più di un finale se considerazione come "conclusione" Terminator 3: Le macchine ribelli, Terminator: Genisys o Terminator: Destino Oscuro.

In Terminator 3, capitolo che nei piani originali avrebbe effettivamente dovuto chiudere il franchise, ideato come trilogia, John Connor e Katherine Brewster affrontano in conclusione l'inizio del Giudizio Universale quando Skynet lancia missili nucleari in tutto il mondo. In questo caso i due restano chiusi in un bunker, protetti, e accettano il loro destino.



In Terminator: Salvation, quarto capitolo del franchise, assistiamo a un titolo post apocalittico ambientato nel 2018, quando le Macchine hanno già preso il potere. Non c'è un vero finale, perché si pensava a un sequel, ma la battaglia finale del film viene persa, anche se Connor dice ai suoi alleati "che la guerra non è ancora finita".



Terminator: Genysis doveva funzionare come reboot, alternandosi agli eventi del primo film. Qui, nel 2029, ormai prossimo alla sconfitta, Skynet invia indietro nel tempo un T-800 per uccidere Sarah Connor. Qui Skynet è Genysis e alla fine sembra venire distrutto definitivamente, salvando il futuro, ma in realtà si scopre essere sopravvissuto, anche se poi tutta questa timeline è stata sostanzialmente scartata per lo scarso successo del film.



Terminator: Destino Oscuro di Tim Miller prosegue invece la saga di Cameron, dunque dopo Terminator 2, e possiamo considerarlo la vera "conclusione" del franchise. John Connor è stato ucciso 4 anni dopo gli eventi del secondo capitolo, sotto gli occhi di Sarah. Qui non esiste Skynet ma Legion e una ragazzina di nome Dani sarà la futura leader della resistenza quando Legion prenderà il potere con un Olocausto nucleare. Alla fine Dani accetta semplicemente il suo ruolo e la saga dovrebbe continuare.



In sostanza, non c'è una vera conclusione.