Come finisce la saga di Matrix? Spiegazione dell'ultimo film e del destino di Neo

Una delle domanda più pressanti ha risvegliato nella mente dei fan il sorprendente trailer di Matrix Revolutions di Lana Wachowski è stata quella relativa al destino del Neo interpretato da Keanu Reeves alla fine di Matrix Revolutions, terzo capitolo del franchise che sarebbe dovuto anche essere il conclusivo e uscito al cinema nel 2003.

Per fare giusta chiarezza sull'effettivo destino di Neo alla fine di Revolutions, vogliamo ripercorrere con voi in queste righe gli attimi finali del film e provare a capire cosa sia successo al protagonista e come sia possibile che sia ancora in Matrix nel filmato di presentazione di Resurrections, che già dal titolo prometteva comunque un effettivo ritorno dell'Eletto.



Dopo aver sconfitto definitivamente l'Agente Smith in un'alleanza con la grande AI delle macchine, sacrificandosi per la causa e salvare così i restanti abitanti di Zion da morte certa, con conseguente estinzione dell'umanità, Neo viene dato per morto a causa delle sue profonde ferite esterne e interne, trasportato poi via dalle macchine in un luogo non meglio precisato, si pensava per essere liquefatto e divenire energia.



Dal trailer del quarto capitolo scopriamo invece che Neo è ancora vivo (o almeno sembrerebbe, quanto meno allo stato vegetativo) e connesso a Matrix, e sappiamo che ci troviamo in effetti dopo gli eventi di Revolutions perché ha profonde ferite sugli occhi ed è di conseguenza ancora cieco.



