Come finisce Ritorno al Futuro? Riviviamo la saga con Michael J. Fox

Quante emozioni ci ha regalato Ritorno al Futuro? La saga diretta da Robert Zemeckis è ormai da tempo considerata tra i cult assoluti della Settima Arter, grazie a personaggi indimenticabili e a una storia che, pur non mantenendo sempre i livelli di eccellenza del primo capitolo, non smette mai di appassionare anche all'ennesimo rewatch.

Rewatch che si fa più che mai necessario oggi, giorno del 36esimo anniversario dell'uscita del primo Ritorno al Futuro: quale momento migliore, dunque, per fare un veloce recap della storia di Marty e Doc ricordandone l'emozionante finale?

I tre film di Ritorno al Futuro vedono i nostri eroi attraversare più epoche anche ben distanti da loro: dal 1985 si torna in un attimo al 1955, per poi fare una capatina nel 2015 e tornare indietro fino al 1885. Proprio il tempo del Vecchio West è teatro degli avvenimenti dell'ultimo film della saga, che vede Marty precipitarsi nel XIX secolo per salvare un Doc (nel frattempo rimasto lì di sua spontanea volontà) ignaro del fatto di star andando incontro alla sua uccisione per mano di un antenato del solito Biff.

Dopo peripezie di ogni genere, innamoramenti e duelli, Marty riesce dunque a tornare nel futuro dirottando una locomotiva alimentata con una speciale carbonella inventata da Doc, con quest'ultimo che resta invece nel passato rinunciando a salire sulla DeLorean per salvare la sua amata Clara, che rischiava la morte essendosi impigliata con il vestito nella locomotiva stessa.

Tornato nel 1985, Marty assiste impotente alla distruzione della DeLorean e riceve inaspettatamente la visita di Doc a bordo di una macchina del tempo alimentata a vapore: qui lo scienziato gli consegna una foto che i due si erano fatti scattare nel 1885, gli presenta i suoi due figli Giulio e Verne e augura il miglior futuro possibile al suo giovane amico e alla fidanzata Jennifer. Un lieto fine che accontenta tutti e che dà la giusta conclusione a una saga che è impossibile non portare nel cuore. Cos'aspettate, dunque? Non perdete tempo: c'è un anniversario da festeggiare a dovere con una nuova maratona di Ritorno al Futuro!