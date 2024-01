Come finisce Ricatto d'amore? Spiegazione del film con Ryan Reynolds su Netflix

Ryan Reynolds tornerà su Netflix con un film in stile Ocean’s 11. E sulla stessa piattaforma streaming potete trovare Ricatto d’amore, un film del 2009 con Reynolds e Sandra Bullock. Ma come si conclude il film?

Ricatto d’amore, dal titolo originale “The Proposal”, è una commedia del 2009 diretta da Anne Fletcher. Grazie al film Sandra Bullock ha ottenuto una nomination ai Golden Globes del 2010. La premessa del film è questa: Margaret Tate (Sandra Bullock) è la caporedattrice presso la Ruik&Hunt Publishing di New York, Andrew Paxton (Ryan Reynolds) è il suo assistente. Margaret, canadese, riceve la notizia che il governo degli Stati Uniti non le ha rinnovato il visto, facendole rischiare il licenziamento. La donna, pur di non perdere il lavoro, annuncia di avere una relazione con il suo assistente, e che preso i due si sposeranno. Paxton decide di stare al gioco, conscio di poter ricattare il suo capo che ha sempre rifiutato i suoi manoscritti e le sue idee. I due saranno costretti a doversi sposare sul serio pur di non incappare in problemi legali.

Il film prosegue attraversando situazioni comiche, tra incontri con i parenti e convivenze forzate. Alla fine, l’amore sboccia davvero, senza che nessuno dei due abbia il coraggio di confessarlo all’altro, facendo addirittura saltare il finto matrimonio. Verso la conclusione, possiamo osservare Margaret impacchettare le cose del suo ufficio, ormai rassegnata ad abbandonare il suo lavoro. All’improvviso spunta Andrew dichiarandole il suo amore e le propone di sposarsi. Lei cerca di nascondere i suoi sentimenti, ma non ci riesce e accetta. Un bacio conclude la loro odissea e la storia del film, che potete guardare su Netflix. (qui potete trovare la nostra recensione di Ricatto d’amore).