Come finisce Pulp Fiction? Spiegazione del finale del cult di Tarantino

Si può spiegare un finale a incastro di un film che ha stravolto le regole della sceneggiatura? Pulp Fiction ha fatto scuola e la farà per sempre, ma non tutti si ricordano bene come finisce il film e come si incastrano, appunto, le varie storyline. Vediamolo assieme.

La genialità dietro la sceneggiatura di Quentin Tarantino sta nella distruzione delle unità aristoteliche di scrittura: Pulp Fiction non è lineare, quindi per spiegare il suo finale bisogna raccontare il finale delle varie storie (e dei loro personaggi) e soprattutto come si intersecano.

Partiamo dalla fine della storyline del diner, in cui Ringo e Yolanda, i due rapinatori, sono appena stati "contagiati" dall'epifania di Jules e se ne vanno senza compiere una strage. Qui si chiude la storia di Jules, convinto a cambiare vita e abbandonare il crimine.

A quel punto Vincent Vega passa la serata con Mia Wallace salvandole la vita, per poi essere mandato da Marsellus Wallace a uccidere Butch, il pugile che lo aveva fregato non perdendo l'incontro designato. Butch per un fortuito caso però uccide Vincent e viene poi sequestrato assieme a Marsellus (dopo una colluttazione con lui) da Zed e Maynard.

Butch salva la vita a Marsellus e gli viene concesso il perdono a patto che abbandoni la città. E Marsellus però è molto lontano dallo stare bene, per citarlo.

Il fascino di Pulp Fiction sta anche in questo: dare un finale effettivo ad alcuni personaggi come Butch ma lasciarne uno molto più aperto per Jules o addirittura senza sapere nulla come per Mia o Marsellus. Un film che non smetterà mai di affascinare e fare scuola.

Tra l'altro sapevate che Tarantino ha scritto Jules in Pulp Fiction apposta per Samuel L. Jackson? E se ancora non l'avete vista, la steelbook 4K di Pulp Fiction potrebbe farvi venire voglia di sborsare dei soldi.