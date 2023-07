Come finisce Mission: Impossible 3? Spiegazione del finale

Era il 2006 quando usciva Mission: Impossible 3 diretto da J.J. Abrams, addirittura sei anni dopo l'uscita del secondo capitolo di John Woo. Ma ve lo ricordate cosa succede nel finale? Perché altrimenti siamo qui apposta per spiegarvelo bene.

Mentre il film si avvia verso la sua fase conclusiva il nostro Ethan Hunt scopre che la talpa di Mission: Impossible 3 è John Musgrave, interpretato da Billy Crudup. Ethan era convinto fosse invece il Brassel di Laurence Fishburne. Solo che è stata impiantata anche a lui la carica esplosiva in testa e quindi non è che abbia troppo tempo da perdere.

Riesce a liberarsi mordendo la mano a Musgrave e tramortendolo, dopo che lui gli ha spiegato che Davian tiene prigioniera Julia in ostaggio e, per confermarlo, aveva telefonato nel luogo esatto per far sentire a Ethan la sua voce.

Con l'aiuto di Benji riesce a localizzare la posizione di Julia, lottando con Davian e avendo la meglio su di lui, ma non prima che il villain riesca ad attivare la carica esplosiva nella testa di Ethan.

A quel punto lui libera Julia e le spiega come fare per salvarlo: dovrà colpirlo con una scarica elettrica per disattivare l'esplosivo e poi con un'altra con il defibrillatore per fargli ripartire il cuore.

Nel mentre però Julia è anche costretta a uccidere Musgrave, sopraggiunto sulla scena con la Zampa di Lepre, il nome in codice dell'arma che per tutto Mission: Impossible 3 avevano cercato.

Riuscendo a riportare in vita il cuore di Ethan Julia lo salva e lui le spiega cos'è la Impossible Mission Force e il suo ruolo nell'agenzia. Alla fine Ethan parte per la sua luna di miele con Julia, ma prima incontra Brassel che gli promette di rivelargli cosa sia la Zampa di Lepre e che per lui la IMF è sempre aperta, pronta ad arruolarlo per nuove missioni: in cambio del suo ritorno ufficiale gli svelerà la verità. Ethan però sorride senza rispondere.

Dato che il caro agente Hunt è tornato per altre missioni impossibili viene da pensare che abbia poi scoperto cosa fosse la Zampa di Lepre, tenendosi però il segreto solo per lui.

E voi ve lo ricordavate il finale di Mission: Impossible 3?