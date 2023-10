Come finisce Killers of the flower moon? Spiegazione dell'ultima clamorosa scena del film

Come finisce Killers of the flower moon? La nuova opera co-scritta e diretta da Martin Scorsese arriva da oggi nelle sale con 01 Distribution, scopriamo insieme il significato dell'ultima clamorosa scena del film.

Come vi avevamo anticipato qualche giorno fa, Killers of the flower moon forse non è il film che vi aspettate: conscio del fatto che il racconto è basato su una storia vera molto famosa, specialmente in America, Scorsese rinuncia totalmente alla detection e rende chiaro fin dai primi minuti che Robert De Niro e Leonardo DiCaprio sono i colpevoli degli omicidi che stanno massacrando gli indiani Osage.

Da questa premessa tutto il film, molto autoironico e spesso esilarante proprio perché pensato soprattutto per rendere ridicoli questi uomini crudeli e i loro atti deplorevoli (ancora più miserabili perché messi di fronte alla solennità della vita quotidiana e della cultura dei nativi americani, cui il film invece dedica uno sguardo particolarmente attento e dettagliato), trova la sua complessità nel rapporto tra i personaggi di Leonardo DiCaprio e Lily Gladstone. Più che una storia d'amore, Scorsese la descrive come un letterale stillicidio, in cui però l'ambiguità di DiCaprio confonde le acque: il suo sembrerebbe vero amore, ma il razzismo radicato nella sua mentalità per cui un indiano vale comunque meno di un uomo bianco lo porta ad agire senza alcun rispetto per la vita umana - anche se, sotto sotto, si rende conto delle profonde ingiustizie che ha commesso. Nel finale, con la protagonista che lo lascia per sempre quando lui non riesce ad ammettere le sue colpe, ci parla della ferita di un'intera nazione, e della sorda cecità dimostrata dagli americani nei confronti dei nativi.

Tuttavia è l'epilogo di Killers of the flower moon che rimarrà nella storia del cinema: il film è caratterizzato da alcuni passaggi da 'Nouvelle Vague' (come quando Leonardo DiCaprio e Lily Gladstone rimangono seduti a tavola ad ascoltare il suono del silenzio, quasi riecheggiando Bande à part di Godard), ma nel finale tutto si trasforma in operetta da teatro, con attori su un palcoscenico che riassumono le storie dei personaggi raccontati nel film. A sottolineare ancora di più l'assurdità della vicenda a cui il pubblico ha appena assistito, Scorsese elimina le tipiche didascalie riassuntive utilizzate sempre nei finali dei film biografici, con un drammatico cameo finale che rompe la quarta parete e ci porta a tu per tu con gli eventi messi in scena.

Di certo non un approccio per il grande pubblico, motivo per cui i primi dati di box office di Killers of the flower moon non sono certo tra i più esaltanti.