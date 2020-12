Come finisce Justice League? La conclusione del crossover di Zack Snyder

Attualmente, tutti i fan DC e più nello specifico i fan di Zack Snyder sono al settimo cielo grazie all'annuncio dell'arrivo della director's cut di Justice League su HBO Max, dove ricordiamo approderà suddivisa in 4 episodi e con tanto materiale aggiuntivo, ma in queste righe vogliamo tornare per un secondo alla versione cinematografica.

Il crossover DC Films rimaneggiato da Joss Whedon dopo l'addio di Snyder alla regia è stato tra i più grandi flop della major, tanto da portare a una ristrutturazione al vertice di comando e un nuovo modello creativo e promozionale. Proprio per questo il film non è stato tra i più rivisti, né al cinema (e il boxoffice parla chiaro) né in home video, dove non ha registrato vendite entusiasmanti.



Dunque, voi ricordate come finisce Justice League? Per i più svogliati, ecco un rapido e semplice riassunto. Dopo aver sconfitto Steppenwolf in Russia, la Justice League al completo - compreso Superman - torna in America. Bruce Wayne restituisce la casa a Marta e a Clark, scegliendo di ricostruire da capo Wayne Manor per renderla la base operativa del super-gruppo.



Nel frattempo Diana sceglie di uscire allo scoperto e agire in piena luce come eroina, e Barry Allen riesce invece a ottenere un lavoro nel dipartimento di polizia di Central City. Victor/Cyborg collabora con suo padre al miglioramento dell'armatura, mentre Aquaman torna ad Atlantide per reclamare il Trono che gli spetta di diritto (in verità il film di James Wan si slegherà un po' da questa direzione).



Ecco quando uscirà la Zack Snyder's Justice League su HBO Max.