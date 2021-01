Come finisce Interstellar? Guida al film con Matthew McConaughey

Uscito al cinema nel 2014, Interstellar è una delle pellicole più ambiziose e discusse dell'intera filmografia di Christopher Nolan anche e soprattutto per via del suo contorto finale. Proviamo dunque a fare chiarezza sul terzo atto del kolossal fantascientifico per capire meglio lo svolgersi degli eventi.

Dopo una parte centrale del film basata sullo scontro con il dottor Mann e la manovra della fionda gravitazionale utilizzata da Cooper (Matthew McConaughey) e Brand (Anne Hathaway) per raggiungere il pianeta esplorato da Edmuns, le cose iniziano a complicarsi quando il protagonista attraversa un wormhole e viene condotto all'interno di un tesseratto, un cubo quadridimensionale di un infinito spazio a cinque dimensioni in cui il tempo è visto dome una dimensione fisica e rappresentabile.

Trovandosi di fronte alla stanza di Murph, Cooper scopre che era stato lui stesso a comunicare con la figlia nell'incipit della pellicola e riesce a contattarla attraverso l'orologio, trasmettendo in codice i dati quantistici sulla singolarità presenti nel buco nero e necessari per completare la teoria del tutto: il tempo e l'amore sono entrambe dimensioni contabili e quantificabili.

Allo stremo delle forze, Cooper riesce a viaggiare a ritroso attraverso il tunnel spazio-temporale, riapparendo vicino a Saturno, dove qualcuno in lontananza sta cercando di raggiungerlo per soccorrerlo. L'uomo si risveglia poi in un letto d'ospedale di una stazione spaziale terrestre, costruita anni prima proprio grazie alla scoperta di Murph. Sono trascorsi 76 anni dalla sua partenza, ma non è invecchiato per via del tempo trascorso in prossimità del buco nero. A questo punto Cooper può finalmente rivedere Murph, ormai anziana, la quale gli rivela che Brand e CASE si trovano ancora sul pianeta di Edmunds, ora pronto a diventare la nuova casa dell'umanità.

