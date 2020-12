Come finisce Il Ritorno del Re? Le differenze tra Peter Jackson e Tolkien

In attesa di scoprire qualche materiale ufficiale dell'annunciata e attesa serie su Il Signore degli Anelli targata Amazon Prime Video, dedicata però alla Seconda Era della Terra di Mezzo, torniamo oggi a parlare de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson, per l'esattezza dell'ultimo capitolo della Trilogia, Il Ritorno del Re.

Approfondiamo in questo piccolo articolo, per chi non lo sapesse, i rispettivi finali dell'opera letteraria originale di J.R.R. Tolkien e della trasposizione cinematografica vincitrice di ben 11 Oscar firmata da Jackson. Iniziamo dal romanzo.



Nel Capitolo IX, conosciuto come I Porti Grigi, si racconta della pulizia della Contea, cioè della liberazione di tutti gli Hobbit che vennero imprigionati da Saruman dopo che il perfido Stregone Bianco riuscì a fuggire da Isengard e trovare rifugio sotto iniziali mentite spoglie proprio nella Contea. Dopo questo, Sam si sposa con Rosa e ha una figlia, Elanor, e accompagna un Frodo ormai troppo provato dalle ferite della sua missione e dal contatto con l'Anello presso i Porti Elfici. Qui Frodo si incontra nuovamente con lo Zio Bilbo, che ha compiuto 131 anni, e con Gandalf, e insieme partono per la Terra di Aman. Alla fine Sam, Marry e Pipino salutano i loro amici e compagni e ritornano a casa.



La conclusione del film è praticamente identica e centrata, ugualmente intensa e commovente, ma non c'è tutta la parte della liberazione della contea, perché per la trasposizione cinematografica si è pensato di chiudere l'arco narrativo di Saruman lasciandolo morire durante il primo atto del film, e a Isengard.



Vi lasciamo alla nostra analisi della Trilogia de Il Signore degli Anelli.