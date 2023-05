Come finisce Guardiani della Galassia 3? Ecco chi vive, chi muore e il destino del team

Dopo aver provato ad indovinare quando Guardiani della Galassia 3 uscirà su Disney+, torniamo a parlare del nuovo film del Marvel Cinematic Universe andando ad esaminare nel dettaglio il finale del film.

Come sempre, prima di procedere vi ricordiamo che questo articolo è contrassegnato col bollino rosso dello SPOILER, dunque procedete nella lettura a vostro rischio e pericolo.

Guardiani della Galassia 3 rappresenta il finale della trilogia di James Gunn, che dopo questo film - arrivato a pochi mesi dal 'prequel' Guardiani della Galassia: Speciale Natalizio, disponibile su Disney+ - lascerà i Marvel Studios per stabilirsi in pianta stabile ai DC Studios e guidare la nascita del nuovo DCU. Tuttavia, nella più ampia narrazione del MCU siamo appena agli albori della seconda fase della Saga del Multiverso, motivo per cui il nuovo film prodotto da Kevin Feige - seppur rappresentando in tutto e per tutto una chiusura definitiva della storia iniziata nel 2014 - non contiene morti sorprendenti o addii definitivi, lasciandosi in questo modo diverse porte aperte in vista dei prossimi episodi.

Tecnicamente sia Rocket Raccoon che Peter Quill trovano la morte durante la storia, ma vengono prontamente 'riportati in vita' all'ultimo secondo dai loro compagni. Tuttavia, a 'morire' è questa incarnazione del team di Guardiani della Galassia: alla fine del film, infatti, i Guardiani decidono di sciogliersi e andare ciascuno per la sua strada, con la nuova Gamora che ritorna dai Ravengers di Sylvester Stallone, Nebula e Drax che rimangono a Ovunque per gestire la città, Mantis che decide di intraprendere un viaggio alla ricerca di sé stessa e Rocket Raccoon e Groot che fondano una nuova incarnazione della squadra di supereroi.

Ultimo ma non meno importante, Peter Quill alias Star-Lord decide di tornare sulla Terra per scoprire se suo nonno materno, l'unico parente rimastogli, sia ancora vivo dopo la sua partenza dal pianeta quando aveva otto anni. Di questo argomento abbiamo parlato in un'altra pubblicazione, nella quale abbiamo analizzato nel dettaglio le scene post-credit di Guardiani della Galassia 3.