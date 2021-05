Come finisce Godzilla vs Kong? Spieghiamo il finale del nuovo film MonsterVerse

Da poco più di due settimane è arrivato anche da noi Godzilla vs Kong, il nuovo capitolo del MonsterVerse che ha messo di fronte due dei giganti più iconici della storia del cinema. In attesa di scoprire come proseguirà il franchise, ripercorriamo insieme gli eventi finali del film di Adam Wingard.

Nel corso della pellicola, Kong raggiunge la Terra Cava nel cuore del pianeta assieme ad un gruppo di scienziati della Apex - accompagnati dal geologo Nathan Lind, l'antropologa Ilene Andrews e la piccola Jia - che sono alla ricerca di una nuova e illimitata fonte di energia. Qui il Re dei Primati scopre un luogo di culto della sua specie ed entra in possesso di una grande ascia ricavata da una placca dorsale di Godzilla che è in grado di caricarsi dell'energia sprigionata dal rivale.

Mentre Maya Simmons, figlia del magnate della Apex Walter Simmons, invia in superficie i dati relativi all'energia che verranno immediatamente utilizzati per alimentare MechaGodzilla, il vero lucertolone atomico percepisce il risveglio nella Terra Cava con il suo celebre fiato atomico crea un tunnel che collega Hong Kong al tempio sotterraneo.

Dopo che Kong raggiunge la superficie, ha inizio uno scontro tra i palazzi della città che vede trionfare ancora una volta Godzilla. Nel frattempo però MechaGodzilla, alimentato dall'energia ricavata dai dati inviati dalla Terra Cava, sfugge al controllo della Apex e inizia a seminare il terrore su Hong Kong. I due Godzilla quindi si affrontano, con la versione robotica che però appare in netto vantaggio. Dopo che Nathan riesce a rianimare Kong utilizzando l'esplosione della sua navetta come defibrillatore, tuttavia, i due titani uniscono le forze e approfittano di un guasto causato da Josh, Madison e Bernie (che erano rimasti nella struttura della Apex) per mettere definitivamente KO il loro avversario.

Al termine dello scontro vediamo poi Godzilla allontanarsi in mare, mentre poco tempo dopo si scopre che la Monarch ha stabilito un nuovo avamposto nella Terra Cava, dove ora Kong vive in libertà.

Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Godzilla vs Kong.